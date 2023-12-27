Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cawapres Perindo Mahfud MD Hadiri Acara Natal Nasional di Surabaya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |19:37 WIB
Cawapres Perindo Mahfud MD Hadiri Acara Natal Nasional di Surabaya
Mahfud MD hadiri perayaan Natal Nasional 2023 (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menghadiri perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Bethany, Nginden, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (27/12/2023).

Acara tersebut pun dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terlihat rombongan pejabat negara serentak mengenakan batik bercorak hijau, kuning emas. Nampak, kedatangan rombongan pejabat di lokasi tersebut disambut antusias oleh ribuan jemaat yang hadir.

Mereka terlihat saling berebut untuk bersalaman dan berswafoto kepada para pejabat negara yang hadir. Terlihat Menko Polhukam meladeni jemaat yang mengajaknya untuk berfoto bersamanya, agar momentum tersebut bisa diabadikan.

Selanjutnya para tamu pejabat negara itu dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan. Mahfud MD terpantau duduk disebelah, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan.

Diketahui, perhelatan ini menjadi perayaan termegah setelah beberapa tahun terakhir diadakan online karena pandemi Covid-19. Diperkirakan akan ada 16.000 jemaat yang datang ke lokasi tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement