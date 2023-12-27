Cawapres Perindo Mahfud MD Hadiri Acara Natal Nasional di Surabaya

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menghadiri perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Bethany, Nginden, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (27/12/2023).

Acara tersebut pun dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terlihat rombongan pejabat negara serentak mengenakan batik bercorak hijau, kuning emas. Nampak, kedatangan rombongan pejabat di lokasi tersebut disambut antusias oleh ribuan jemaat yang hadir.

Mereka terlihat saling berebut untuk bersalaman dan berswafoto kepada para pejabat negara yang hadir. Terlihat Menko Polhukam meladeni jemaat yang mengajaknya untuk berfoto bersamanya, agar momentum tersebut bisa diabadikan.

Selanjutnya para tamu pejabat negara itu dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan. Mahfud MD terpantau duduk disebelah, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan.

Diketahui, perhelatan ini menjadi perayaan termegah setelah beberapa tahun terakhir diadakan online karena pandemi Covid-19. Diperkirakan akan ada 16.000 jemaat yang datang ke lokasi tersebut.