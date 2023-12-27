Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hampir 85% Daerah di Tanah Air Telah Dikunjungi, Jokowi : Saya Akan Selesaikan 2024

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |19:49 WIB
Hampir 85% Daerah di Tanah Air Telah Dikunjungi, Jokowi : Saya Akan Selesaikan 2024
Presiden Jokowi memberikan sambutan dalam perayaan Natal Nasional 2023. (tangkapan nasional)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah mengunjungi hampir 85 persen seluruh daerah di Indonesia hingga saat ini. Ia berjanji akan mengunjungi daerah lainnya pada 2024.

Awalnya Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki ratusan suku dan ribuan bahasa daerah. Hal itu dia buktikan dengan mengunjungi langsung seluruh daerah di Indonesia.

"Perlu saya ingatkan negara kita ini negara besar memiliki 714 suku dan lebih dari 1300 bahasa daerah betapa kita ini sangat-sangat beragam. Saya bisa berbicara seperti ini karena hampir sudah 85% daerah di seluruh Tanah Air yang saya kunjungi. Kurang 15% dan akan saya selesaikan nanti di tahun 2024," kata Jokowi dalam dalam sambutannya pada Perayaan Natal Nasional 2023 yang disiarkan secara daring, Rabu (27/12/2023).

Jokowi mengatakan, semua pihak harus terus semangat untuk memupuk semangat moderat dalam beragama.

"Semangat inilah yang harus terus kita pupuk semangat untuk bersikap moderat dalam beragama dan meletakkan kepentingan kebangsaan sebagai bagian dari keimanan kita," kata Jokowi.

Ia berpesan kepada semua pihak yang hadir dalam Perayaan Natal Nasional 2023 untuk menjaga toleransi dan persatuan bangsa di tengah penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

"Walaupun kita sedang memasuki tahun politik, walaupun sebentar lagi kita akan menyelenggarakan pemilu memilih anggota legislatif dan memilih Presiden dan Wakil Presiden, tetapi kita harus terus selalu menjaga toleransi, menjaga persatuan, menjaga perdamaian," kata Jokowi.

