HOME NEWS NASIONAL

Menkominfo: Natal Nasional 2023 Gaungkan Perdamaian Indonesia

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |20:03 WIB
Menkominfo: Natal Nasional 2023 Gaungkan Perdamaian Indonesia
Menkominfo Budi Arie saat konpers perayaan Natal Nasional 2023. (MPI/Masdarul)
SURABAYA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, perayaan Natal Nasional 2023 untuk menggaungkan perdamaian umat beragama di Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan Budi Arie saat konferensi pers sebelum dimulai rangkaian acara di Graha Bethany, Nginden, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (27/12/2023).

Perhelatan ini juga tidak hanya melibatkan umat kristiani, tapi juga lintas agama. Lintas kementerian juga berkolaborasi untuk acara ini.

"Terbukti ada Banser yang ikut berjaga di sini. Juga tokoh lain yang ikut mendukung kelancaran acara Natalan ini," ujarnya.

