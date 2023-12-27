Menkominfo: Natal Nasional 2023 Gaungkan Perdamaian Indonesia

SURABAYA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, perayaan Natal Nasional 2023 untuk menggaungkan perdamaian umat beragama di Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan Budi Arie saat konferensi pers sebelum dimulai rangkaian acara di Graha Bethany, Nginden, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (27/12/2023).

Perhelatan ini juga tidak hanya melibatkan umat kristiani, tapi juga lintas agama. Lintas kementerian juga berkolaborasi untuk acara ini.

"Terbukti ada Banser yang ikut berjaga di sini. Juga tokoh lain yang ikut mendukung kelancaran acara Natalan ini," ujarnya.