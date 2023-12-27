Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Natal Nasional 2023, Menag Yaqut Kutip Kata Bijak Gus Dur

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |20:13 WIB
Natal Nasional 2023, Menag Yaqut Kutip Kata Bijak Gus Dur
Menag Yaqut Cholil Qoumas saat perayaan Natal Nasional 2023 di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (27/12/2023). (MPI/Masdarul Khoiri)
SURABAYA- Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengajak umat Kristiani memohon kepada Tuhan agar Indonesia tetap damai, bersatu dalam persatuan. Ajakan ini diungkapkan saat sambutan Natal Nasional 2023 di Graha Bethany, Nginden, Surabaya, Rabu (27/12/2023) malam ini.

Menurut Yaqut, tema Natal tahun ini menyadarkan kembali umat manusia terhadap rasa persatuan dan kesatuan serta kedamaian di muka Bumi.

Yaqut juga mengutip pernyataan atau kata bijak daru KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

"Suka cita Natal bukan monopoli Nasrani, tapi kegembiraan kita semua," kata Yaqut mengutip Gus Dur, disambut tepuk tangan menggema di dalam gereja.

Natal nasional dihadiri seluruh kepala kementerian se-Indonesia. Bukti Kemenag bukan milik Islam saja, tapi semuanya.

Yaqut menyebut, meski dirinya penganut iman yang kuat, namun tidak ada alasan sama sekali menghalangi nasrani.

Kebaikan Tuhan, sambungnya, begitu nyata di Bumi.

"Kita dipersatukan di tengah keragaman dan perbedaan yang ada. Persaudaraan tetaplah terjaga," ujarnya.

