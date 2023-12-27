Natal Nasional 2023, Presiden Jokowi Ajak Jemaat Tetap Eling Lan Waspodo

SURABAYA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak jemaat untuk tetap waspada menghadapi kenyataan kehidupan saat ini. Di tengah tantangan dunia yang berat, harus tetap waspada.

"Dalam bahasa Jawa disebut Eling lan Waspodo," ungkap Jokowi mengawali sambutan perayaan Natal Nasional 2023 di Graha Bethany, Nginden, Surabaya, Rabu (27/12/2023).

Kendati tantangan yang berat, bangsa Indonesia masih beruntung bisa tetap menjaga toleransi di tengah kemajemukan. Indonesia beruntung memiliki Pancasila. Indonesia kaya dengan memiliki lebih dari 714 suku dan 1.300 bahasa daerah. "Indonesia sangat kaya," tegasnya.

Presiden mengajak jemaat untuk tetap menjaga sikap moderat.