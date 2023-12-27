Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Natal Nasional 2023, Presiden Jokowi Ajak Jemaat Tetap Eling Lan Waspodo

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |20:49 WIB
Natal Nasional 2023, Presiden Jokowi Ajak Jemaat Tetap Eling Lan Waspodo
Presiden Jokowi mengajak jemaat untuk eling lan waspodo. (tangkapan layar)
A
A
A

SURABAYA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak jemaat untuk tetap waspada menghadapi kenyataan kehidupan saat ini. Di tengah tantangan dunia yang berat, harus tetap waspada.

"Dalam bahasa Jawa disebut Eling lan Waspodo," ungkap Jokowi mengawali sambutan perayaan Natal Nasional 2023 di Graha Bethany, Nginden, Surabaya, Rabu (27/12/2023).

Kendati tantangan yang berat, bangsa Indonesia masih beruntung bisa tetap menjaga toleransi di tengah kemajemukan. Indonesia beruntung memiliki Pancasila. Indonesia kaya dengan memiliki lebih dari 714 suku dan 1.300 bahasa daerah. "Indonesia sangat kaya," tegasnya.

Presiden mengajak jemaat untuk tetap menjaga sikap moderat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/337/3099469/presiden_prabowo_dan_wapres_gibran-taJe_large.jpeg
Prabowo-Gibran hingga Menteri Kabinet Merah Putih Bakal Hadiri Perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098672/warga_serbu_ragunan_untuk_habiskan_libur_natal_2024-US0N_large.jpeg
26 Ribu Warga Serbu Ragunan, Habiskan Waktu Libur Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/337/3098527/dpr_ri-jnPD_large.jpg
Natal 2024, Puan: Momen Perkuat Tali Persaudaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/337/3098468/natal-CHcZ_large.jpg
Sambangi Gereja Katedral, Menkopolkam Sampaikan Pesan Presiden Prabowo: Selamat Natal 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/338/3098396/natal-R7vV_large.jpg
Misa Natal, Anjing Pelacak Diterjunkan Jaga Gereja Katedral Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/338/3093250/ilustrasi_aparat_gelar_pengamanan-lrIb_large.jpeg
1.500 Personel Gabungan Amankan Perayaan Natal Tiberias Sore Ini, Rekayasa Lalin di GBK Disiapkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement