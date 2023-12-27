Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

10 Jam Diperiksa Polisi, Firli Bahuri Enggan Komentar

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |20:59 WIB
10 Jam Diperiksa Polisi, Firli Bahuri Enggan Komentar
Firli Bahuri usai diperiksa polisi selama 10 jam (Foto: MPI)
JAKARTA - Ketua KPK Nonaktif, Firli Bahuri baru saja selesai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri sebagai tersangka dugaan kasus pemerasan terhadap Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Rabu (27/12/2023) malam.

Namun, dia enggan berkomentar apapun tentang pemeriksaannya itu.

Berdasarkan pantauan, Firli Bahuri keluar dari Gedung Bareskrim Polri, tepatnya dari Gedung Awaloeadin Djamin pada aekira pukul 20.30 WIB. Firli tampak mengenakan kemeja berwarna abu-abu cream.

Saat keluar, Firli dikawal oleh anggota polisi agar bisa masuk ke dalam mobilnya yang terparkir di depan gedung Bareskrim. Pasalnya, awak media yang sejak pagi menunggu itu langsung mengerubuti Firli saat dia keluar.

Firli juga diberondong pertanyaan oleh awak media, hanya saja dia enggan berkomentar apapun atas pemeriksaannya tersebut.

Firli bahkan langsung mengarah masuk ke dalam pintu mobilnya enggan berhenti sejenak sekadar menyapa atau berkomentar pada awak media.

