Ganjar Komitmen Berikan Pompa Hydram untuk Sediakan Air Bersih demi Cegah Stunting

JAKARTA - Direktur Eksekutif Teknologi Nilai Tambah TPN Ganjar-Mahfud, Gembong Primadjaja menyatakan, pasangan yang didukungnya akan memberikan program pompa hydram gratis di daerah yang sulit air. Tujuannya, tak lain untuk mencegah stunting dan memberi pengairan untuk lahan.

"Jika Ganjar terpilih sebagai Presiden 2024, program air bersih dengan pompa hydram ini akan dilakukan di seluruh daerah di Indonesia yang mengalami kesulitan air bersih. Tidak hanya untuk daerah pemukiman, tetapi juga untuk pengairan lahan perkebunan dan pertanian," tutur Gembong dalam keterangan tertulis, Rabu (27/12/2023).

Menurutnya, rencana program bantuan pompa itu terinspirasi atas bantuan pompa air jenis hydram di dua desa yang ada di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang diberikan Ganjar. Salah satunya di Desa Dorodewur, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo.

Kala itu, kata Gembong, Ganjar memberikan pompa hydram ketika mengetahui ada 74 bayi terkena stunting. Selain itu, sebanyak 662 KK mengalami kekurangan air bersih. Seluas 335 hektar lahan pertanian kekeringan dan 2 pondok pesantren juga kesulitan air bersih.

Tak hanya di Jawa Tengah, kata Gembong, Ganjar juga sempat memberikan pompa hydram untuk mengalirkan air bersih terhadap 450 KK di Desa Mekar Mukti, Kecamatan Buah Dua, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Menurutnya, pilihan Ganjar memberikan bantuan pompa hydram sangat tepat. Pasalnya, pompa hydram menerapkan teknologi sederhana dan mudah dioperasikan warga.