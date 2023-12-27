Ganjar Pranowo Minta DPR Panggil KPU Klarifikasi Surat Suara Sudah Didistribusikan ke Luar Negeri

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo merespons warga negara Indonesia (WNI) di Taipei yang telah menerima surat suara Pemilu 2024.

Ia pun meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Ketua KPU sudah mengatakan bahwa dia teledor," kata Ganjar di Yogyakarta, Rabu (27/12/2023).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu meminta DPR untuk memanggil pihak KPU untuk mendapatkan klarifikasi dari KPU. "Sebaiknya Komisi II DPR segera memanggil KPU untuk klarifikasi," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengungkap alasan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei, Taiwan mendistribusikan surat suara kepada pemilih lebih awal dari jadwal. Menurutnya, sebagian besar para pemilih di Taipei merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang memiliki kondisi pekerjaan berbeda-beda.

"Warga kita yang menjadi pekerja migran itu memiliki kondisi demografis dan aturan dari penyedia pekerjaan yang berbeda-beda, ada yang diizinkan libur dalam rentang satu minggu sekali, dua minggu sekali, dan satu bulan sekali," kata Hasyim saat jumpa pers di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa 26 Desember 2023.