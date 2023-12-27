Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TPN Bocorkan Program Unggulan Ganjar yang Disampaikan pada Debat Ketiga

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |21:46 WIB
TPN Bocorkan Program Unggulan Ganjar yang Disampaikan pada Debat Ketiga
Ganjar Pranowo (Foto: istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto mengungkap program unggulan yang akan disampaikan Ganjar Pranowo dalam debat ketiga Pilpres 2024.

Hal tersebut diungkap Andi Widjajanto dalam jumpa pers yang digelar di media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2023).

"Nanti untuk debat tiga, menjelang debat tiga (kembali) fokus ke program unggulan yang terkait," kata Andi dalam paparannya.

Dia menyebut, salah satu program unggulan yang akan disampaikan Ganjar adalah terkait beasiswa untuk keluarga prajurit dan Bhayangkara.

"Termasuk misalnya untuk membenahi kesejahteraan prajurit dalam bentuk pemberian atau pemberian fasilitas rumah-rumah prajurit. Nah itu yang akan disampaikan oleh mas Ganjar," ujarnya.

