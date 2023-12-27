Hary Tanoesoedibjo Apresiasi Perayaan Natal Nasional 2023 Berlangsung Sukses

SURABAYA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengapresiasi perayaan Natal Nasional 2023 di Graha Bethany, Nginden, Surabaya, Rabu (27/12/2023).

Dia menilai bahwa perhelatan yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) sukses dan berjalan lancar.

"Ya, baru saja kami menghadiri perayaan Natal Bersama. Ramai sekali ya, jemaatnya kira-kira 15 sampai 20 ribu yang hadir," kata Hary Tanoe di lokasi, Rabu (27/12/2023).

Hary Tanoe menambahkan bahwa pada perayaan ini khotbahnya juga berlangsung baik semua. Di sisi lain, para jemaat juga terlihat khusuk dalam beribadah.

Secara khusus, Hary Tanoe juga memberikan apresiasi kepada Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo sebagai Ketua Pelaksana Natal Nasional 2023 dan kepada RCTI dan iNews yang dipercaya sebagai tim produksi juga mendapat apresiasi yang sama.

(Fakhrizal Fakhri )