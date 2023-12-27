Selepas Upacara Pelepasan, Jenazah Lukas Enembe Diterbangkan ke Jayapura

JAKARTA - Jenazah Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe, telah mendapatkan upacara prosesi pelepasan jenazah di Rumah Duka RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat pada Rabu sore ini (27/12/2023). Jenazah Lukas akan diterbangkan ke Jayapura pada Rabu malam ini pukul 00.00 WIB, melalui pesawat Garuda Indonesia.

Prosesi pelepasan jenazah dihadiri oleh keluarga dan sanak kerabat Lukas di Rumah Duka. Isak tangis kesedihan tampak terlihat saat melantunkan doa-doa terakhir bagi Lukas Enembe. Selepas prosesi upacara pelepasan tersebut, jenazah Lukas diantar melalui mobil ambulance menuju bandara Soekarno Hatta.

"Prosesi upacara sudah berakhir, kita sudah koordinasi dengan polda dan kapolres Bandara, juga termasuk Maskapainya, bahwa sudah pasti bapak Lukas akan diterbangkan malam ini, jam 12 malam, menggunakan pesawat Garuda," ujar kuasa hukum Lukas, Petrus Bala Pattyona, Rabu.

Petrus menjelaskan, diperkirakan jenazah Lukas akan tiba di Bandara Jayapura pada esok paginya sekira pukul 06.30 WIT. Saat ini pejabat daerah Papua dan keluarga Lukas tengah menantikan jenazah di Bandara Jayapura.

"Tadi sudah ada koordinasi dengan Kapolres Bandara, bahwa hanya 20 orang ke kargo guna mengiringi jenazah di Pesawat," tutur Petrus.

Diketahui, jenazah Lukas diberangkatkan menggunakan mobil ambulans sekitar pukul 20.23 WIB. Sejumlah kerabat dari Lukas juga mengikuti keberangkatan jenazah lukas. Kerabat Lukas berangkat menggunakan bus.