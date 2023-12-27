Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Selepas Upacara Pelepasan, Jenazah Lukas Enembe Diterbangkan ke Jayapura

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |21:55 WIB
Selepas Upacara Pelepasan, Jenazah Lukas Enembe Diterbangkan ke Jayapura
Jenazah Lukas Enembe diterbangkan ke Jayapura malam ini (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Jenazah Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe, telah mendapatkan upacara prosesi pelepasan jenazah di Rumah Duka RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat pada Rabu sore ini (27/12/2023). Jenazah Lukas akan diterbangkan ke Jayapura pada Rabu malam ini pukul 00.00 WIB, melalui pesawat Garuda Indonesia.

Prosesi pelepasan jenazah dihadiri oleh keluarga dan sanak kerabat Lukas di Rumah Duka. Isak tangis kesedihan tampak terlihat saat melantunkan doa-doa terakhir bagi Lukas Enembe. Selepas prosesi upacara pelepasan tersebut, jenazah Lukas diantar melalui mobil ambulance menuju bandara Soekarno Hatta.

"Prosesi upacara sudah berakhir, kita sudah koordinasi dengan polda dan kapolres Bandara, juga termasuk Maskapainya, bahwa sudah pasti bapak Lukas akan diterbangkan malam ini, jam 12 malam, menggunakan pesawat Garuda," ujar kuasa hukum Lukas, Petrus Bala Pattyona, Rabu.

Petrus menjelaskan, diperkirakan jenazah Lukas akan tiba di Bandara Jayapura pada esok paginya sekira pukul 06.30 WIT. Saat ini pejabat daerah Papua dan keluarga Lukas tengah menantikan jenazah di Bandara Jayapura.

"Tadi sudah ada koordinasi dengan Kapolres Bandara, bahwa hanya 20 orang ke kargo guna mengiringi jenazah di Pesawat," tutur Petrus.

Diketahui, jenazah Lukas diberangkatkan menggunakan mobil ambulans sekitar pukul 20.23 WIB. Sejumlah kerabat dari Lukas juga mengikuti keberangkatan jenazah lukas. Kerabat Lukas berangkat menggunakan bus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174847/gibran_rakabuming_raka-lBaf_large.jpg
Gibran Pimpin Upacara Pemakaman Istri Mantan Wapres Umar Wirahadikusumah di TMP Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/18/3172036/syeikh_abdul_aziz-Edvo_large.jpg
Syekh Abdul Aziz, Mufti Besar Arab Saudi Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163639/igk_manila-J9Nm_large.jpg
Profil IGK Manila, Bapak Wushu yang Membawa Timnas Indonesia Raih Emas di SEA Games 1991
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163631/igk_manila-I9ME_large.jpg
IGK Manila Meninggal Dunia, Tokoh Olahraga yang Dikenal Sebagai Bapak Wushu Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/337/3159341/suryadharma_ali-M5kp_large.jpg
Tangis Wardatul Asriah Pecah di Samping Jenazah Suryadharma Ali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/337/3159324/suryadharma_ali-LhwZ_large.jpg
Profil Suryadharma Ali, Politikus Ulung Dua Kali Dipercaya SBY Jadi Menteri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement