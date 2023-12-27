Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Menag Yaqut: Tingkatkan Kinerja untuk Berikan Layanan Terbaik ke Seluruh Umat

Aufi Shabirah , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |22:01 WIB
Menag Yaqut: Tingkatkan Kinerja untuk Berikan Layanan Terbaik ke Seluruh Umat
Menag Yaqut Cholil Qoumas/Kemenag
JAKARTA Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, enam pesan yang disampaikan dalam Rakornas Kementerian Agama pada Maret 2023, berhasil diterjemahkan dengan baik oleh jajarannya.

Enam pesan Gus Men di awal tahun 2023 adalah peningkatan profesionalisme ASN, komitmen anti-korupsi, respons cepat penanganan isu dan dumas, akselerasi program prioritas, akselerasi sertifikasi halal, dan peningkatan kualitas kehidupan di tahun kerukunan umat beragama.

"Alhamdulillah, secara umum Kemenag dapat melewati 2023 dengan baik. Tahadduts bin ni'mah, banyak capaian kinerja di 2023 dan itu juga diapresiasi," tegas Menag di Jakarta, Rabu (27/12/2023).

"Proses akselerasi capaian program bisa dilakukan seiring dengan berjalannya transformasi digital,"lanjutnya.

Menag menambahkan, transformasi digital ditandai dengan diluncurkannya Superapps Pusaka pada 25 November 2022. Pusaka didesain untuk mengintegrasikan sejumlah aplikasi layanan di Kementerian Agama.

“Misalnya, Siskohat untuk layanan haji, Simkah untuk layanan pencatatan nikah, Sihalal untuk sertifikasi halal, termasuk dumas dan beragam layanan keagamaan,”ujarnya.

"Transformasi digital adalah satu dari tujuh program prioritas Kemenag. Ini menjadi fondasi sekaligus akselerator dalam pencapaian program lainnya di Kemenag," sambung Menag.

Pihaknya juga telah mengembangkan satu data Kementerian Agama guna memfasilitasi kebutuhan publik terhadap layanan informasi. Kemenag makin terbuka dan transparan. Capaian ini diapresiasi oleh Komisi Informasi Pusat.

Program prioritas lainnya adalah Kemandirian Pesantren. Sampai saat ini, tercatat sudah ada 2.076 pesantren penerima manfaat program ini, tersebar di 34 Provinsi. Bahkan, ada 128 di antaranya yang sudah mengembangkan Badan Usaha Milik Pesantren. Selain itu, ada 1.106 KUA yang telah direvitalisasi.

Program prioritas lainnya adalah Islamic Cyber University. Tercatat, sudah ada 3.339 mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia yang terfasilitasi dengan Sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

"Mereka tetap bisa kuliah dari daerah asalnya, tanpa harus meninggalkan keluarga dan tempat pengabdiannya," jelasnya.

"Tahun depan, kita perluas program ini, tidak hanya prodi Pendidikan Islam, termasuk kesempatan untuk S2," lanjutnya.

Tiga program prioritas lainnya saling berkait, yaitu penguatan moderasi beragama, tahun toleransi, dan religiousity index. Secara umum, proses penguatan moderasi beragama berjalan dengan baik, meski terbatas di internal Kemenag dan stakeholders terkait lainnya.

"Terbitnya Perpres No 58 tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama menjadi babak baru. Ke depan, penguatan MB bisa dilakukan lintas K/L dan pemerintah daerah dengan Kemenag sebagai leading sector-nya," paparnya.

"Menag oleh Perpres diberi mandat sebagai Ketua Pelaksana Sekretariat Bersama Penguatan Moderasi Beragama," sambungnya.

