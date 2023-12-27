Polisi Dalami Aset Firli Tak Tercatat di LKHPN, Diduga Disembunyikan di 3 Provinsi

JAKARTA - Polisi mendalami aset yang tidak didaftarkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, terdapat beberapa aset Firli yang tidak didaftarkan di kawasan Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jakarta.

"Di antaranya aset yang berlokasi di Yogyakarta (Bantul dan Sleman), Sukabumi, Bogor, Bekasi dan Jakarta," kata Trunoyudo dalam keterangannya, Rabu (27/12/2023).

Trunoyudo tidak menerangkan lebih jelas bentuk aset yang tidak didaftarkan Firli dalam LHKPN-nya. Namun, semua aset itu diketahui milik Firli, istrinya, anaknya, dan beberapa anggota keluarganya.

"Pemeriksaan untuk meminta keterangan tentang seluruh harta benda tersangka, Istri, anak, dan keluarganya," ucap Trunoyudo.

Firli diperiksa sebagai tersangka kurang lebih selama 11 jam oleh polisi di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Rabu. Dia mengenakan kemeja cokelat dan celana hitam Secara cepat, Firli berjalan menuju mobil berjenis SUV warna hitam bernopol B 1890 TJV.