Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Dalami Aset Firli Tak Tercatat di LKHPN, Diduga Disembunyikan di 3 Provinsi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |22:05 WIB
Polisi Dalami Aset Firli Tak Tercatat di LKHPN, Diduga Disembunyikan di 3 Provinsi
Firli Bahuri (Foto: Okezone.com)
A
A
A

 

JAKARTA - Polisi mendalami aset yang tidak didaftarkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, terdapat beberapa aset Firli yang tidak didaftarkan di kawasan Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jakarta.

"Di antaranya aset yang berlokasi di Yogyakarta (Bantul dan Sleman), Sukabumi, Bogor, Bekasi dan Jakarta," kata Trunoyudo dalam keterangannya, Rabu (27/12/2023).

Trunoyudo tidak menerangkan lebih jelas bentuk aset yang tidak didaftarkan Firli dalam LHKPN-nya. Namun, semua aset itu diketahui milik Firli, istrinya, anaknya, dan beberapa anggota keluarganya.

"Pemeriksaan untuk meminta keterangan tentang seluruh harta benda tersangka, Istri, anak, dan keluarganya," ucap Trunoyudo.

Firli diperiksa sebagai tersangka kurang lebih selama 11 jam oleh polisi di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Rabu. Dia mengenakan kemeja cokelat dan celana hitam Secara cepat, Firli berjalan menuju mobil berjenis SUV warna hitam bernopol B 1890 TJV.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165150/kpk-mf0q_large.jpg
Soal LHKPN Irvian 'Sultan' Tersangka Kasus Pemerasan Kemenaker, KPK: Tidak Sinkron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/338/3160129/pemerasan-HQo9_large.jpg
Oknum Ketua RT-RW Pelaku Pemerasan Kontraktor Sekolah Terancam 9 Tahun Bui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/338/3154845/pemerasan-0H2x_large.jpg
Nih Tampang 9 Wartawan Gadungan yang Peras Korban saat Sedang Check-in di Hotel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/525/3152502/wartawan_gadungan-Bz6M_large.jpg
Peras Kepala Desa, 5 Wartawan Gadungan Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/338/3152189/kronologi_lengkap_pesinetron_mr_peras_mantan_kekasih_sejenisnya-TUv2_large.jpg
Kronologi Lengkap Pesinetron MR Peras Mantan Kekasih Sejenisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/338/3152110/pornografi-gJsr_large.jpg
Terkuak, Ada 6 Video Porno Pesinetron MR Bareng Pacar Sesama Jenis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement