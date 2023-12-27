Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Perayaan Natal Nasional, Mahfud MD: Pesannya Perdamaian

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |22:37 WIB
Hadiri Perayaan Natal Nasional, Mahfud MD: Pesannya Perdamaian
Mahfud MD hadiri perayaan Natal Nasional 2023 (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Bethany, Nginden, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu (27/12/2023). Dia turut senang acara ini membawa banyak pesan perdamaian.

"Ya, bagus. Pesannya perdamaian. Membawa banyak pesan damai," ungkap mantan menteri pertahanan tersebut setelah menghadiri Natal Nasional 2023.

Apalagi memasuki tahun politik, sikap toleransi harus diteladani dengan baik. Agar tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Dia berharap melalui acara tersebut persatuan dan kesatuan terus dijunjung tinggi.

"Mudah-mudahan membawa kedamaian bagi kita semua rakyat Indonesia. Seperti pesan tadi intinya ini kedamaian. Kita harus damai," ucap Mahfud.

Diketahui, perhelatan tersebut menjadi perayaan termegah setelah beberapa tahun terakhir diadakan online karena pandemi Covid-19. Diperkirakan akan ada 16.000 jemaat yang datang ke lokasi tersebut.

Sebagai ketua Panitia Perayaan Natal Nasional 2023, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo mengatakan acara ini menjadi yang pertama diadakan di gereja. Sebelumnya, perayaan serupa diadakan di tempat selain gereja, misalnya hall atau tempat lain yang representatif.

