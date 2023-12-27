Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Dampingi Jokowi Hadiri Perayaan Natal Nasional: Mudah-mudahan Bawa Kedamaian

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |23:09 WIB
Mahfud MD Dampingi Jokowi Hadiri Perayaan Natal Nasional: Mudah-mudahan Bawa Kedamaian
Menko Polhukam Mahfud MD hadiri peryaan Natal Nasional 2023 (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menghadiri perayaan Natal Nasional 2023 di Graha Bethany Nginden, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (27/12/2023). Mahfud turut hadir bersama Menteri lainnya untuk mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mahfud kompak mengenakan pakaian batik seirama dengan menteri lainnya berwarna hijau dan celana hitam. Adapun acara itu dihadiri oleh puluhan ribu jemaat kristiani.

Pria yang juga menjadi Cawapres nomor urut 3 pada Pemilu 2024 ini mengatakan acara itu sarat membawa pesan damai. Ia pun menyanjung acara tersebut.

"Ya, bagus. Pesannya perdamaian. Membawa banyak pesan damai," ungkap Mahfud dalam keterangannya, Rabu (27/12/2023).

Mahfud juga berharap agar persatuan dan kesatuan negara terus dijunjung tinggi. Ia pun berharap agar pesan kedamaian itu bisa dirasakan seluruh masyarakat.

"Mudah-mudahan membawa kedamaian bagi kita semua rakyat Indonesia. Seperti pesan tadi intinya ini kedamaian. Kita harus damai," kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013 itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement