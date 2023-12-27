Mahfud MD Dampingi Jokowi Hadiri Perayaan Natal Nasional: Mudah-mudahan Bawa Kedamaian

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menghadiri perayaan Natal Nasional 2023 di Graha Bethany Nginden, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (27/12/2023). Mahfud turut hadir bersama Menteri lainnya untuk mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mahfud kompak mengenakan pakaian batik seirama dengan menteri lainnya berwarna hijau dan celana hitam. Adapun acara itu dihadiri oleh puluhan ribu jemaat kristiani.

Pria yang juga menjadi Cawapres nomor urut 3 pada Pemilu 2024 ini mengatakan acara itu sarat membawa pesan damai. Ia pun menyanjung acara tersebut.

"Ya, bagus. Pesannya perdamaian. Membawa banyak pesan damai," ungkap Mahfud dalam keterangannya, Rabu (27/12/2023).

Mahfud juga berharap agar persatuan dan kesatuan negara terus dijunjung tinggi. Ia pun berharap agar pesan kedamaian itu bisa dirasakan seluruh masyarakat.

"Mudah-mudahan membawa kedamaian bagi kita semua rakyat Indonesia. Seperti pesan tadi intinya ini kedamaian. Kita harus damai," kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013 itu.