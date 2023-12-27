Viral Percikan Api di KRL saat Berhenti di Stasiun Bojonggede, Ini Penjelasan KAI Commuter

BOGOR - Beredar viral di media sosial, muncul diduga percikan api dari bawah gerbong KRL Commuter Line di Stasiun Bojonggede, Kabupaten Bogor. Belum diketahui pasti penyebab kejadian tersebut.

Dalam video beredar, tampak percikan tersebut menyala terang berkali-kali dari bawah salah satu gerbong yang sedang berhenti. Terlihat, suasana dalam gerbong tersebut sudah sepi dari penumpang.

Terpisah, External Relations & Corporate Image Care KAI Commuter Leza Arlan menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya kendala operasional perjalanan Commuter Line Nomor 1387 relasi Bogor-Jakarta Kota sekira pukul 18.50 WIB itu.

"Perjalanan Commuter Line Nomor 1387 tidak bisa melanjutkan perjalanannya kembali," kata Leza dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/12/2023).

Kata dia, penumpang Commuter Line yang mengalami tersebut melanjutkan dengan Commuter Line lainnya. Petugas terkait juga telah melakukan pemeriksaan awal atas kendala tersebut.