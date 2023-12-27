Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Percikan Api di KRL saat Berhenti di Stasiun Bojonggede, Ini Penjelasan KAI Commuter

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |04:19 WIB
Viral Percikan Api di KRL saat Berhenti di Stasiun Bojonggede, Ini Penjelasan KAI Commuter
A
A
A

BOGOR - Beredar viral di media sosial, muncul diduga percikan api dari bawah gerbong KRL Commuter Line di Stasiun Bojonggede, Kabupaten Bogor. Belum diketahui pasti penyebab kejadian tersebut.

Dalam video beredar, tampak percikan tersebut menyala terang berkali-kali dari bawah salah satu gerbong yang sedang berhenti. Terlihat, suasana dalam gerbong tersebut sudah sepi dari penumpang.

Terpisah, External Relations & Corporate Image Care KAI Commuter Leza Arlan menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya kendala operasional perjalanan Commuter Line Nomor 1387 relasi Bogor-Jakarta Kota sekira pukul 18.50 WIB itu.

"Perjalanan Commuter Line Nomor 1387 tidak bisa melanjutkan perjalanannya kembali," kata Leza dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/12/2023).

Kata dia, penumpang Commuter Line yang mengalami tersebut melanjutkan dengan Commuter Line lainnya. Petugas terkait juga telah melakukan pemeriksaan awal atas kendala tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KRL Jabodetabek viral KRL
