Perkiraan Cuaca DKI Jakarta, Sejumlah Daerah Didominasi Hujan Ringan Siang hingga Dini Hari

JAKARTA - DKI Jakarta diprediksi akan turun hujan dengan intensitas rendah si semua wilayah, Rabu, (27/12/2023). Hal ini berdasarkan informasi yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Berikut prakiraan cuaca BMKG di wilayah DKI Jakarta :

- Jakarta Barat (Jakbar) pada pagi hari berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan dan dini hari hujan ringan. Dengan suhu 24 derajat Celcius sampai 33 dan kelembaban 65 sampai 90 persen.

- Jakarta Pusat (Jakpus) pada pagi hari berawan, siang cerah berawan, malam hujan ringan, dan dini hari berawan. Dengan suhu 25 sampai 30 derajat celsius dengan suhu 75 sampai 95 persen.

- Jakarta Selatan (Jaksel) pada pagi hari berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dan dini hari hujan ringan. Dengan suhu 24 sampai 33 derajat celsius dan kelembaban 65 sampai 90 persen.