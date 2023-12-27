Bogor dan Bekasi Diprakirakan Diguyur Hujan di Siang dan Malam Hari Ini

JAKARTA- Sebagian Besar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) diperkirakan hujan ringan sejak siang hingga malam pada, Rabu, (27/12/2023).

Hal ini berdasarkan Prakiraan cuaca yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Berikut prakiraan cuaca di Jabodetabek :

-Tangerang pada pagi hari berawan, siang berawan, malam berawan, dan dini hari berawan. Dengan suhu 23 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 60 sampai 95 persen.

- Bekasi pada pagi hari cerah berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dan dini hari hujan ringan. Dengan suhu 23 sampai 33 derajat celsius dan kelembapan 60 sampai 95 persen.

- Depok pada pagi hari cerah berawan, siang hujan ringan, malam berawam, dan dini hari berawan. Dengan suhu 23 sampai 33 derajat Celcius dan kelembapan 60 sampai 95 persen.

- Bogor pada pagi hari cerah berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan dan dini hari berawan. Dengan suhu 21 sampai 31 derajat celsius dan kelembapan 65 sampai 95 persen.

Berikut prakiraan cuaca BMKG di wilayah DKI Jakarta :

- Jakarta Barat (Jakbar) pada pagi hari berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan dan dini hari hujan ringan. Dengan suhu 24 derajat Celcius sampai 33 dan kelembaban 65 sampai 90 persen.

- Jakarta Pusat (Jakpus) pada pagi hari berawan, siang cerah berawan, malam hujan ringan, dan dini hari berawan. Dengan suhu 25 sampai 30 derajat celsius dengan suhu 75 sampai 95 persen.

- Jakarta Selatan (Jaksel) pada pagi hari berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dan dini hari hujan ringan. Dengan suhu 24 sampai 33 derajat celsius dan kelembaban 65 sampai 90 persen.