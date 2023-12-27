Ruko Ambruk di Depok, Polisi: Tak Ada Korban!

DEPOK - Kapolsek Beji, Kompol Jupriono menyebut tidak ada korban imbas insiden Rumah Toko (Ruko) ambruk di Jalan Ridwan Rais, Beji Timur, Beji, Kota Depok pada Selasa (26/12/2023) malam.

"Tidak ada (korban), bangunan ambruk ruko," kata Jupriono saat dikonfirmasi, Rabu (27/12/2023).

Jupriono menduga sementara bangunan ruko ambruk akibat 'forcemajor'. "Dugaan forcemajor," ujarnya.

Pantauan MNC Portal Indonesia bangunan ambruk turut menimpa sejumlah motor yang terparkir tepat di depan ruko. Terlihat warga sekaligus pemilik ruko pun berupaya mengangkut puing bangunan yang menimpa kendaraan mereka.

Sebelumnya, bangunan Ruko) yang terdiri dari beberapa toko di Jalan Ridwan Rais, Beji Timur, Beji, Kota Depok ambruk pada Selasa malam.

Dalam video yang diunggah laman Instagram @depok.update terlihat bangunan ruko yang menghadap ke Jalan Buni Raya dan Jalan Ridwan Rais ambruk. Terlihat sebuah mobil Unit Reskrim dan Patroli pihak kepolisian.

"Bangunan ambruk," tulis laman Instagram @depok.update dikutip, Rabu.

(Arief Setyadi )