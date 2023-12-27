Sejarah dan Asal Usul Pamulang, Daerah Strategis Miliki Arti Tempat Pulang

JAKARTA - Sejarah dan asal usul Pamulang ini sangat menarik untuk diketahui, terutama bagi para warga lokal Pamulang yang sudah sangat melekat dengan wilayah satu ini.

Menjadi sebuah kecamatan di Kota Tangerang Selatan, Pamulang adalah daerah ramai penduduk yang sering menjadi tempat andalan bagi para masyarakat baik orang tua hingga muda mudi untuk hangout atau sekadar menghabiskan waktu untuk berkulineran.

Jauh meluncur ke masa lalu, Pamulang telah mencakup berbagai peristiwa dan perkembangan yang terjadi sepanjang waktu, hingga akhirnya berdiri menjadi pusat peradaban yang berkembang pesat. Inilah sejarah singkat dari mana Pamulang berasal.

Kenapa dinamakan Pamulang?

Terdapat dua versi yang menjadi alasan penamaan Pamulang. Versi pertama yaitu berasal dari kebiasaan masyarakat setempat, yaitu ketika mereka meminta agar sang kepala keluarga yang pergi bekerja untuk cepat pulang, mereka akan menyerukan, Pak, pulang!

Sementara itu, asal muasal nama Pamulang lainnya berasal dari bahasa Sunda yaitu dari kata Pamulangan yang artinya adalah tempat pulang, kembali, atau juga beristirahat. Itulah dua versi alasan kenapa Pamulang dinamakan demikian.

Untuk mengungkap sejarah dan asal usul Pamulang, kita akan mengulik jauh pada zaman kolonial Belanda. Pada masa tersebut, Pamulang merupakan wilayah berisi hamparan kebun karet yang dijadikan pasukan Belanda sebagai permukiman bagi mereka untuk pulang dan beristirahat setelah menyerang dari Batavia (Jakarta).