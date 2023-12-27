Sejarah dan Asal Usul Cempaka Putih

JAKARTA - Cempaka Putih merupakan salah satu wilayah kecamatan yang terletak di Jakarta Pusat. Daerah ini sebelumnya merupakan salah satu wilayah dari hasil pemekaran Kecamatan Senen sejak tahun 1969.

Selain merupakan pemekaran dari Kecamatan Senen, wilayah ini juga merupakan pemekaran dari Desa Rempoa di tahun 1980, pada masa itu Kantor Desa Cempaka Putih kemudian dipindahkan ke Jalan Jambu Tanah hingga saat ini.

Di tahun berikutnya tepatnya pada 1993, yang sebelumnya terdapat 7 Kelurahan yang terdiri dari Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih Barat, Galur, Tanah Tinggi, Kampung Rawa, Johar Baru, dan Rawasari. Kemudian dilakukan pemekaran dengan menjadikan Kelurahan Johar Baru, menjadi Kecamatan Johar Baru.

Memiliki luas wilayah 4,69 Km², Kecamatan Cempaka Putih juga berbatasan dengan beberapa wilayah lain seperti di sebelah utara, berbatasan langsung dengan wilayah Kemayoran yang dikenal dengan Jiexpo Kemayoran. Di sebelah timur, berbatasan langsung dengan Pulo Gadung yaitu wilayah yang dikenal dengan terminal angkutan umumnya.

Di sebelah selatan, berbatasan langsung dengan Kecamatan Matraman yang dikenal dengan berdiri salah satu pusat toko buku legendaris. Dan di sebelah barat, berbatasan langsung dengan Johar Baru dan Senen.

Asal usul dari penamaan wilayah Cempaka Putih adalah terdapat harapan tersendiri bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk dapat memberikan hal-hal baik, seperti bunga cempaka putih yang menebarkan wewangian harum semerbak, dan pohonnya yang menjulang tinggi yang menjanjikan keteduhan yang berdaun panjang, menawan, indah, dan cantik.

Memiliki perkembangan yang sangat pesat, kini Kecamatan Cempaka Putih telah dihuni dengan penduduk yang cukup padat. Setidaknya berdasarkan data sensus yang dikeluarkan pada tahun 2021, jumlah penduduk yang menempati Kecamatan Cempaka Putih sebanyak 102.040 jiwa. Dan didominasi oleh 86% penduduk beragama Islam.