Diterjang Hujan Angin, Pohon Tumbang Timpa 3 Mobil di Serpong

TANGSEL - Hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (27/12/23). Peristiwa itu menyebabkan pohon tumbang hingga menimpa sekira 3 mobil milik pengunjung sebuah tempat wisata di Cilenggang, Serpong.

Peristiwa itu terjadi saat hujan deras mulai turun mengguyur sekira pukul 15.30 WIB. Pohon yang tumbang berada di area Makam Kramat Tajug. Di lokasi, terdapat deretan mobil yang terparkir milik pengunjung tempat wisata.

“Tadi tumbangnya pohon terjadi saat hujan angin turun, itu yang terdampak ada 3 mobil," terang Komandan Peleton (Danton) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangsel, Dian Wiryawan.