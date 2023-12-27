Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gagal Nyalip Angkot, Pemotor Meninggal Terlindas Bus di Jalan Raya Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |22:01 WIB
Gagal Nyalip Angkot, Pemotor Meninggal Terlindas Bus di Jalan Raya Bogor
Gagal nyalip angkot, pemotor tewas terlindas bus di Jalan Raya Bogor. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

 

BOGOR - Pemotor meninggal dunia usai mengalami kecelakaan di Jalan Raya Bogor-Jakarta, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Jasad korban langsung dibawa petugas ke rumah sakit.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Angga Nugraha mengatakan kecelakaan itu terjadi sekira pukul 13.00 WIB. Berawal ketika korban berinisial IM melaju dari arah Bogor menuju Jakarta.

"Setiba di TKP akan mendahului angkot yang berhenti dan menurunkan penumpang di sebelah kiri," kata Angga dalam keterangannya, Rabu (27/12/2023).

Ketika akan mendahului, bersenggolan dengan bagian samping kiri belakang angkot tersebut. Nahas, korban terjatuh ke sisi kanan dan pada saat bersamaan terlindas oleh sebuah bus yang melintas.

"Maka terjadilah kecelakaan lalu lintas," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement