Gagal Nyalip Angkot, Pemotor Meninggal Terlindas Bus di Jalan Raya Bogor

BOGOR - Pemotor meninggal dunia usai mengalami kecelakaan di Jalan Raya Bogor-Jakarta, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Jasad korban langsung dibawa petugas ke rumah sakit.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Angga Nugraha mengatakan kecelakaan itu terjadi sekira pukul 13.00 WIB. Berawal ketika korban berinisial IM melaju dari arah Bogor menuju Jakarta.

"Setiba di TKP akan mendahului angkot yang berhenti dan menurunkan penumpang di sebelah kiri," kata Angga dalam keterangannya, Rabu (27/12/2023).

Ketika akan mendahului, bersenggolan dengan bagian samping kiri belakang angkot tersebut. Nahas, korban terjatuh ke sisi kanan dan pada saat bersamaan terlindas oleh sebuah bus yang melintas.

"Maka terjadilah kecelakaan lalu lintas," jelasnya.