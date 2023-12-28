Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perayaan Natal Nasional 2023 Sukses, Menparekraf: Terima Kasih Mbak Angela

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |00:07 WIB
Perayaan Natal Nasional 2023 Sukses, Menparekraf: Terima Kasih Mbak Angela
Menparekraf Sandiaga Uno (Foto : MPI)
A
A
A

SURABAYA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengaku bangga dengan perayaan Natal Nasional 2023 yang berlangsung sukses dan dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (27/12/2023) malam.

Secara khusus, Sandiaga memberi apresiasi kepada Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo selaku Ketua Pelaksana perhetalan yang dihadiri lebih dari 16.000 jemaat. Perayaan Natal Nasional 2023 berlangsung di Graha Bethany, Nginden, Surabaya.

"Kami sangat bangga Mbak Wamenparekraf telah berhasil merancang bersama panitia. Sehingga menghasilkan sebuah perayaan yang indah," kata Sandiaga usai acara.

Dia mengakui, perayaan tahun ini sangat spesial. Natal Nasional 2023 ini juga menjadi paling ramai setelah pandemi Covid-19.

"Kali ini perayaan natal sangat spesial. Dihadiri Presiden beserta sejumlah menteri serta para tamu lainnya. Terutama jumlah jemaat yang begitu banyak hadir dalam perayaan natal ini," kata Sandiaga.

Sandiaga juga mengajak jemaat dan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia maju dalam bingkai persatuan dalam keberagaman.

"Saya sampaikan apresiasi, acaranya sangat meriah. Terima kasih mbak Angela," sambung Sandiaga menegaskan pernyataan sebelumnya.

Halaman:
1 2
      
