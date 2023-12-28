Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPU Evaluasi Debat Pilpres 2024: Calon Hanya Pakai Satu Mikrofon

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |07:28 WIB
KPU Evaluasi Debat Pilpres 2024: Calon Hanya Pakai Satu Mikrofon
KPU RI. (Foto: Dok Okezone.com)
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan mengadakan debat ketiga Pilpres 2024 pada 7 Januari 2024. Adapun, tema debat yang akan diangkat adalah Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional dan Geopolitik.

Pada debat ketiga tersebut, tiga calon presiden (capres) yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo akan kembali beradu gagasan. Sejumlah perbaikan pun dilakukan KPU berkaca dari dua debat sebelumnya.

Anggota KPU RI, August Mellaz mengatakan, pada debat kali ini, KPU hanya akan memberikan satu mikrofon pada masing-masing calon. Hal ini mengkoreksi mekanisme sebelumnya yang memberikan calon leboh dari satu mikrofon.

