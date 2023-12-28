WNI di Taipei Sudah Terima Surat Suara Pemilu, TPN Ganjar-Mahfud: Kelalaian Serius

JAKARTA - Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy menyoroti kabar Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Taipei, Taiwan, sudah menerima lembaran surat Pemilu 2024 dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Sebagaimana diketahui, sebuah akun di TikTok dengan nama @hany_ajja88 mengunggah sebuah video memperlihatkan surat pemilih capres untuk Pemilu 2024. Dirinya menyertakan narasi apakah WNI lain yang berada di Taiwan sudah mendapat surat serupa.

Ronny mengatakan, sudah ada hasil rapat pleno KPU yang menyimpulkan bahwa pengiriman surat suara untuk pilpres dan pileg yang lebih cepat dari jadwal yang ditentukan PKPU oleh PPLN Taiwan telah menyalahi aturan.

“Karena itu, KPU menyatakan surat suara itu rusak dan akan diganti sesuai dengan jumlahnya,” ucapnya, Kamis (28/12/2023).

Hasil pleno KPU itu, lanjut Ronny, menunjukkan bahwa kelalaian itu sifatnya serius sehingga KPU tak boleh main-main dalam menyelenggarakan pemilu kali ini.

“Karena kejadian ini, maka tak bisa disalahkan berbagai tafsir atau analisis publik terkait dengan kelalaian itu. Publik menilainya bisa macam-macam yang intinya mempertanyakan profesionalitas KPU sebagai penyelenggara pemilu,” katanya.