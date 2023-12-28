Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

WNI di Taipei Sudah Terima Surat Suara Pemilu, TPN Ganjar-Mahfud: Kelalaian Serius

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |08:35 WIB
WNI di Taipei Sudah Terima Surat Suara Pemilu, TPN Ganjar-Mahfud: Kelalaian Serius
Surat suara. (Foto: Ilustrasi/Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy menyoroti kabar Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Taipei, Taiwan, sudah menerima lembaran surat Pemilu 2024 dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Sebagaimana diketahui, sebuah akun di TikTok dengan nama @hany_ajja88 mengunggah sebuah video memperlihatkan surat pemilih capres untuk Pemilu 2024. Dirinya menyertakan narasi apakah WNI lain yang berada di Taiwan sudah mendapat surat serupa.

BACA JUGA:

KPU Evaluasi Debat Pilpres 2024: Calon Hanya Pakai Satu Mikrofon 

Ronny mengatakan, sudah ada hasil rapat pleno KPU yang menyimpulkan bahwa pengiriman surat suara untuk pilpres dan pileg yang lebih cepat dari jadwal yang ditentukan PKPU oleh PPLN Taiwan telah menyalahi aturan.

“Karena itu, KPU menyatakan surat suara itu rusak dan akan diganti sesuai dengan jumlahnya,” ucapnya, Kamis (28/12/2023).

BACA JUGA:

KPU Evaluasi Debat Pilpres 2024 soal Singkatan, Moderator Jangan Potong Waktu Paslon 

Hasil pleno KPU itu, lanjut Ronny, menunjukkan bahwa kelalaian itu sifatnya serius sehingga KPU tak boleh main-main dalam menyelenggarakan pemilu kali ini.

“Karena kejadian ini, maka tak bisa disalahkan berbagai tafsir atau analisis publik terkait dengan kelalaian itu. Publik menilainya bisa macam-macam yang intinya mempertanyakan profesionalitas KPU sebagai penyelenggara pemilu,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/512/2968169/mardiono-sowan-ke-kiai-di-semarang-jelang-akhir-masa-kampanye-LTMlggVyfC.jpg
Mardiono Sowan ke Kiai di Semarang Jelang Akhir Masa Kampanye
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/337/2968087/mahfud-md-ajak-seluruh-elemen-jaga-negara-sebagai-pengabdian-kepada-allah-vGxKwTOfhV.jpg
Mahfud MD Ajak Seluruh Elemen Jaga Negara sebagai Pengabdian kepada Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/04/337/2965517/ganjar-tegas-kritisi-prabowo-soal-program-makan-siang-gratis-tidak-tepat-atasi-stunting-z8DpvA9kN1.jpg
Ganjar Tegas Kritisi Prabowo soal Program Makan Siang Gratis: Tidak Tepat Atasi Stunting!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/337/2963150/handphone-aiman-witjaksono-disita-tpn-ganjar-mahfud-akan-laporkan-penyidik-ke-propam-2eZDBOuxHH.jpg
Handphone Aiman Witjaksono Disita, TPN Ganjar-Mahfud Akan Laporkan Penyidik ke Propam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/512/2961209/pesta-rakyat-di-semarang-ganjar-pranowo-hadir-sapa-puluhan-ribu-pendukungnya-UOBOOEIdj5.jpg
Pesta Rakyat di Semarang, Ganjar Pranowo Hadir Sapa Puluhan Ribu Pendukungnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/512/2947125/ganjar-bansos-jangan-dipolitisasi-itu-hak-rakyat-yAX31F53ac.jpg
Ganjar : Bansos Jangan Dipolitisasi, Itu Hak Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement