HOME NEWS NASIONAL

Transaksi Janggal Dana Kampanye, Wapres: PPATK Harus Jelaskan, Jangan Seperti Melempar Isu

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |09:03 WIB
Transaksi Janggal Dana Kampanye, Wapres: PPATK Harus Jelaskan, Jangan Seperti Melempar Isu
Wapres Ma'ruf Amin. (Foto: Biro Pers Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) juga buka suara mengenai transaksi janggal dana kampanye di Pemilu 2024.

Wapres menunjuk PPATK sebagai pihak yang harus memberikan klarifikasi seputar aliran transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan. “Karena PPATK yang memulai, lembaga itu yang harus menjelaskan,” pinta Wapres dalam keterangan resminya, Kamis (28/12/2023).

BACA JUGA:

Libur Nataru, Wapres Maruf Ingatkan Pengguna Jalan Utamakan Keselamatan 

“Jangan seperti melempar isu, tapi kemudian [menguap hilang], bahwa ada suatu dana-dana yang tidak jelas. Jadi, ketika melempar sesuatu yang tidak jelas menjadi lebih tidak jelas. [Ketika ramai dikomentari,] makin nggak jelas lagi. Coba sebenarnya tinggal dibuka saja supaya lebih jelas sehingga tidak menjadi isu dan orang saling tuduh,” imbuh Wapres.

Apalagi kedudukannya sebagai pemerintah, Wapres menekankan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat haruslah informasi yang benar-benar jelas, khususnya menyangkut pemilu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
