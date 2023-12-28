Deklarasi Dukungan GMNI, Pekikan Ganjar Presiden Menang, Menang, Menang Menggema di GBK

Ganjar Pranowo tiba di acara deklarasi GMNI di GBK, Senayan, Jakarta (Foto: Achmad Al Fiqri)

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri acara deklarasi GMNI di Pilpres 2024, di Gedung Serbaguna GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2023).

Dari pantauan MPI, Ganjar tiba sekitar pukul 13.00 WIB. Dengan kenakan kemeja hitam bertuliskan Sat Set pada bagian dada kanan, Ganjar langsung melenggang masuk ke dalam gedung.

Sesaat melihat Ganjar, para peserta pun langsung menghampiri mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu. Mereka langsung berebut foto dan berjabat tangan dengan Ganjar.

Bahkan, pekikan Ganjar presiden menggemakan ruangan Gedung Serbaguna GBK. "Ganjar Presiden, Ganjar Presiden," seru peserta.

Tak hanya itu, Ganjar pekikan Ganjar menang pilpres juga menggema. "Menang, menang, menang," seru peserta.

