Respons Hasil Survei, Ganjar: Yang Penting Turun ke Masyarakat

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, turut merespons hasil jajak pendapat yang dikeluarkan sejumlah lembaga survei, seperti Center for Strategic and International Studies (CSIS) dan Indikator Politik Indonesia.

Dari dua lembaga itu, Ganjar menyebutkan, hasil survei tampak berbeda. Meski begitu, ia menghormati hasil survei kedua lembaga tersebut.

"Kemarin ada CSIS, ada Indikator, hampir keluar bersamaan dan hasilnya ternyata memang berbeda. Tentu saja kita hormati hasil survei itu," tutur Ganjar saat ditemui di Gedung Serbaguna GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2023).

Terlepas dari itu, Ganjar menilai, yang terpenting para kader dan relawan turun ke masyarakat. Dengan begitu, ia merasa, para kader dan relawan bisa paham keresahan masyarakat saat ini.