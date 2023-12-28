Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Survei CSIS dan Indikator, Ganjar: Kita Juga Punya Survei Sendiri

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |15:06 WIB
Soal Survei CSIS dan Indikator, Ganjar: Kita Juga Punya Survei Sendiri
Capres Ganjar Pranowo (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo bakal mengevaluasi kinerja pasca-rilisnya survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) dan Indikator Politik Indonesia.

Dari hasil kedua lembaga itu, elektabilitas Ganjar kurang memuaskan. CSIS, misalnya, menempatkan elektabilitas Prabowo-Gibran sebesar 43,7%; Anies-Muhaimin 26,1%; dan Ganjar-Mahfud sebesar 19,4%.

Sementara Indikator, menempatkan Prabowo-Gibran sebesar 46,7%; Ganjar-Mahfud 24,5% dan Anies-Muhaimin 21,0%.

"Oh kita setiap hari ada evaluasi," kata Ganjar saat ditemui di Gedung Serbaguna GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2023).

Terlepas dari itu, Ganjar juga berkata, pihaknya telah memiliki survei sendiri. "Kita juga punya survei sendiri," tutur Ganjar.

Sekadar informasi, Tim Pemenangan Nasional ( TPN) Ganjar-Mahfud sebelumnya telah merilis data elektabilitas internal. Hasilnya, elektabilitas Ganjar Pranowo-Mahfud MD rebound hingga mencapai angka hampir 40%.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement