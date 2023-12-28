Soal Survei CSIS dan Indikator, Ganjar: Kita Juga Punya Survei Sendiri

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo bakal mengevaluasi kinerja pasca-rilisnya survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) dan Indikator Politik Indonesia.

Dari hasil kedua lembaga itu, elektabilitas Ganjar kurang memuaskan. CSIS, misalnya, menempatkan elektabilitas Prabowo-Gibran sebesar 43,7%; Anies-Muhaimin 26,1%; dan Ganjar-Mahfud sebesar 19,4%.

Sementara Indikator, menempatkan Prabowo-Gibran sebesar 46,7%; Ganjar-Mahfud 24,5% dan Anies-Muhaimin 21,0%.

"Oh kita setiap hari ada evaluasi," kata Ganjar saat ditemui di Gedung Serbaguna GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2023).

Terlepas dari itu, Ganjar juga berkata, pihaknya telah memiliki survei sendiri. "Kita juga punya survei sendiri," tutur Ganjar.

Sekadar informasi, Tim Pemenangan Nasional ( TPN) Ganjar-Mahfud sebelumnya telah merilis data elektabilitas internal. Hasilnya, elektabilitas Ganjar Pranowo-Mahfud MD rebound hingga mencapai angka hampir 40%.