Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi Pengarak Jenazah Lukas Enembe Ricuh, Hancurkan Fasilitas Umum hingga Serang Aparat

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |15:22 WIB
Kronologi Pengarak Jenazah Lukas Enembe Ricuh, Hancurkan Fasilitas Umum hingga Serang Aparat
Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri diamuk massa Lukas Enembe (foto: dok ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Massa pengarak jenazah Lukas Enembe dari Bandara Sentani menuju Stakin membuat kericuhan. Massa pendukung ini bertindak anarkis dan tidak sesuai dengan perjanjian awal yang akan berlangsung secara tertib. Ribuan massa menghancurkan sejumlah fasilitas umum di sepanjang Jalan Sentani, Papua, Kamis (28/12/2023).

Aksi anarkistis ini diduga karena ada provokator yang awalnya melempari gedung-gedung di sepanjang jalan raya Sentani. Selain perkantoran, massa yang makin brutal juga melempar warga hingga situasi mencekam.

Penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun juga menjadi korban saat kericuhan arak-arakan jenazah Lukas Enembe. Kepala Ridwan bocor terkena lemparan batu oleh massa saat mengawal jenazah ke STAKIN GIDI Sentani.

Tak hanya itu, massa menjarah salah satu ATM di Sentani, serta membakar kendaraan dan memecahkan mobil yang parkir di pingir jalan.

Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri juga menjadi sasaran amuk massa saat pengantaran jenazah Lukas Enembe. Namun, sejumlah anggota Polisi berhasil mengamankan Irjen Mathius dan membawanya ke tempat yang aman. Sebelumnya, (Pj) Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun juga terluka dilempari batu oleh massa yang mengamuk.

"Iya benar, beberapa massa yang melakukan kerusuhan menyasar ke pejabat Pj Gubernur," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo, saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Kamis (28/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/337/3147126//kpk-6Omb_large.jpg
Kasus Dana Operasi Eks Gubernur Papua, KPK Endus Keberadaan Jet Pribadi Hasil Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/337/3146649//dana_operasional_eks_gubernur_papua_diduga_beli_jet_pribadi-oGDZ_large.jpg
Kasus Dana Operasional Eks Gubernur Papua Rp1,2 Triliun, KPK Duga Ada Pembelian Jet Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/337/3146533//kpk_usut_dana_operasional_gubernur_papua_2020_2022-Y5Xe_large.jpg
KPK Usut Dana Operasional Gubernur Papua 2020-2022, Kerugian Negara Rp1,2 Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement