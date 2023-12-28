Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jimin BTS Tak Bosan Ukir Prestasi, Saksikan di Okezone Updates

Widi Agustian , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |15:49 WIB
Jimin BTS Tak Bosan Ukir Prestasi, Saksikan di Okezone Updates
Jimin BTS tak bosan ukir prestasi diulas dalam Okezone Updates. (Foto: Okezone)
A
A
A

SINGLE terbaru Jimin BTS yang berjudul closer than this menduduki peringkat pertama tangga lagu i-tunes top songs di 106 wilayah berbeda di seluruh dunia. Pencapaian ini menjadikan jimin sebagai penyanyi solo pertama dengan tujuh lagu berbeda yang menduduki puncak tangga lagu i-tunes di lebih dari 100 wilayah.

 BACA JUGA:

Jimin mencetak prestasi tersebut di tengah persaingan yang ketat dengan dua lagu bertema natal pada tahun ini, yakni all i want christmas in you yang dinyanyikan mariah carey serta lagu last christmas yang dibawakan oleh wham!

Sebelum mencatat prestasi melalui closer than this, Jimin juga pernah meraih posisi lagu nomor 1 di lebih dari 100 wilayah melalui lagu filter yang menduduki puncak tangga lagu i-tunes di 118 wilayah, lagu with you di 119 wilayah dan lagu vibe di 102 wilayah. Kemudian lagu set me free part two di 113 wilayah, lagu like crazy di 119 wilayah serta angel part one di 100 wilayah.

Sementara itu, platform streaming on demand netflix telah mengumumkan pengembangan dan produksi serial anime One Piece baru bertajuk the one piece. Kepastian tersebut diumumkan pada 17 desember lalu. Netflix mengumumkan serial anime mendatang the one piece sudah masuk tahap produksi.

Berita menarik lainnya bisa Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, Youtube Okezone dan streaming di https://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan sampai kelewatan, ya

(Widi Agustian)

      
