Muhammadiyah : Debat Capres Jangan Jadi Ajang Pendangkalan Politik

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyebut debat capres jangan menjadi ajang pendangkalan politik. (MNC Media/Gaib Maruto Sigit)

JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, ikut menyoroti kualitas debat capres-cawapres yang sudah dua kali digelar.

Haedar Nashir mengatakan, debat capres cawapres jangan jadi ajang pendangkalan politik yang isinya mirip seperti cerdas cermat.

Menurut Haedar, debat capres harusnya menjadi ajang ide dan gagasan sehingga publik tercerahkan dan mengetahui visi pemimpin Indonesia masa depan.

"Kita ini akan memilih pemimpin Indonesia, memilih negarawan. Kalau isinya seperti cerdas cermat, dangkal sekali kita," ujar Haedar dalam Media Gathering di Jakarta (28/12)

Haedar menambahkan, format debat capres-cawapres perlu diubah agar lebih berkualitas dan bermartabat.

"Masih ada waktu bagi kita untuk mengubah format debat. Rakyat berhak tahu kualitas pemimpinnya yang akan membawa nasib jutaan rakyat Indonesia," tuturnya.