Sejarah dan Asal Usul Gambir dengan Segudang Warisannya

JAKARTA - Gambir merupakan salah satu kecamatan di Jakarta Pusat. Kawasan Gambir menyimpan banyak warisan sejarah dan kekayaan budaya.

Dalam eksplorasi sejarah dan asal usul Gambir, Okezone mengajak untuk menjelajahi jejak masa lalu yang membentuk karakteristik kawasan ini.

Berikut sejarah dan asal usul Gambir yang tidak hanya menjadi tempat transit vital, tetapi juga menyimpan cerita yang unik dan menarik.

Asal Usul Nama Gambir

Berbicara tentang sejarah Gambir, satu hal yang menarik perhatian adalah misteri di balik asal usul nama kawasan ini. Meskipun banyak versi yang berkembang, tidak ada sejarah pasti yang dapat menceritakan dengan jelas mengapa Gambir dipilih sebagai nama kecamatan ini.

Versi pertama menyebutkan bahwa Gambir diambil dari nama tumbuhan, seperti sirih, yang tumbuh subur di daerah tersebut. Konon, pada masa lalu, kawasan ini dipenuhi oleh pohon-pohon Gambir, sehingga orang-orang memutuskan untuk memberikan nama Gambir sebagai identitasnya.

Versi lain lebih menarik dengan menyebut bahwa Gambir berasal dari nama seorang Letnan Zeni Belanda berdarah Perancis bernama Letnan Gambier.

Dari Koningsplein hingga Stasiun Gambir

Seiring berjalannya waktu, Gambir mengalami perkembangan ekonomi yang signifikan. Dulu, setelah berhasil merebut kawasan Weltevreden, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi mulai gencar di kawasan ini.