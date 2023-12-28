Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Muhammadiyah Minta Bawaslu Usut Temuan PPATK Terkait Dana Kampanye Ilegal

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |16:08 WIB
Muhammadiyah Minta Bawaslu Usut Temuan PPATK Terkait Dana Kampanye Ilegal
Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas. (muhammadiyah.or.id)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas, meminta Bawaslu dan aparat penegak hukum mengambil tindakan terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai pendanaan kampanye ilegal.

Hal itu disampaikannya saat seminar refleksi akhir tahun di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (28/12/2023).

"Bawaslu dan aparat penegak hukum agar tidak normatif dalam menyikapi temuan PPATK yang membuka kedok pendanaan kampanye ilegal dan jual-beli suara jelang Pemilu 2024," kata Busyro dalam keterangannya.

Ia menyebutkan, Bawaslu dan aparat penegak hukum harus mengambil keputusan yang tepat dan maslahat untuk kepentingan rakyat Indonesia.

"Apalagi, PPATK telah mengidentifikasi aliran uang triliunan rupiah yang bersumber dari uang masyarakat yang dicairkan melalui pinjaman modal fiktif, dan berasal dari kejahatan pertambangan, lingkungan, serta judi," ujarnya.

Busyro menambahkan, ada pula temuan PPATK terkait penggunaan uang tunai dari ratusan ribu safe deposit box di bank BUMN dan swasta sejak Januari 2022 hingga 30 Desember 2023.

Tak hanya itu, Busyro meminta penyelenggaraan Pemilu 2024 terbebas dari politik uang dan mobilisasi dukungan.

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
