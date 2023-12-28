Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tema Debat Usung Pertahanan dan Keamanan, Ganjar Nilai Angkatan Perlu Mendapat Perhatian

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |16:10 WIB
Tema Debat Usung Pertahanan dan Keamanan, Ganjar Nilai Angkatan Perlu Mendapat Perhatian
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo tak gentar untuk hadapi debat ketiga Pilpres 2024 yang akan mengusung tema pertahanan dan keamanan. Baginya, masing-masing kandidat boleh saling mengklaim.

"Politik, kampanye itu saatnya ngeklaim, jadi boleh semua ngeklaim," tutur Ganjar saat ditemui di Gedung Serbaguna GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2023).

Untuk itu, ia merasa, persoalan bangsa sangat banyak, terkhusus di sektor keamanan dan pertahanan. Apalagi, kata Ganjar, kondisi dunia sata ini sedang tidak baik-baik saja.

"Kita tahu, dunia berubah pertahanan kita sampai hari ini kondisinya seperti ini, dan masing-masing angkatan rasa-rasanya perlu mendapat perhatian," terang Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
