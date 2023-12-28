Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nongkrong Bareng Sandiaga dan Gilang Dirga, Yenny Wahid: Jaga Demokrasi, Ganjar-Mahfud di Hati

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |16:12 WIB
Nongkrong Bareng Sandiaga dan Gilang Dirga, Yenny Wahid: Jaga Demokrasi, Ganjar-Mahfud di Hati
Yenny Wahid nongkrong bareng Sandiaga dan Gilang Dirga (Foto: Ari Sandita)
A
A
A

 

JAKARTA - Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid dan Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno nongkrong bareng di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (28/12/2023). Selain bersama Sandi, aktor Gilang Dirga sempat turut nongkrong bersama keduanya sebentar dalam kegiatan podcast.

Tampak suasana dipenuhi kegembiraan saat Yenny Wahid bertemu dengan Sandiaga Uno di kawasan Kebayoran Baru dalam Podcast bersama Sandiaga tersebut. Dalam kesempatan itu, Yenny dan Sandiaga juga sempat saling bercengkrama pula dengan Gilang Dirga, yang mana Gilang baru saja melakukan podcast bersama Sandi.

Adapun Podcast Yenny bersama Sandiaga itu digelar pada Kamis siang, sekira pukul 13.30 WIB. Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga menyambut Yenny dengan sebuah pantun yang cukup jenaka, yang mana membuat ketiganya pun tertawa bersama.

"Ke Surabaya mampir di Jombang, tidak lupa ke Pesantren Tebu Ireng. Hari ini ada obrolan A1 anti sumbang, sama Mbak Yenny Wahid sambil cobain cireng," kata Sandi di lokasi sambil disambut tawa hangat Yenny dan Gilang, Kamis (28/12/2023).

Yenny, Sandi, dan Gilang pun sempat berbicara sebentar tentang keinginannya dalam memenangkan Capres-Cawapres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam perhelatan pemilu mendatang. Ketiganya juga sempat membuat pose bersama dalam memenangkan Ganjar-Mahfud, yang mana tangan kiri dikepalkan dan tangan kanan menunjuk 3 jari.

"Kalau berjuang tuk Ganjar-Mahfud itu begini modelnya. Jaga Demokrasi, Ganjar Mahfud di Hati," kata Yenny Wahid mengisyaratkan pose dukungan ke Ganjar-Mahfud diikuti Sandi dan Gilang.

(Arief Setyadi )

      
