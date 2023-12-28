Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua PWNU Jatim Diganti, PBNU: Prosesnya Sudah Lama dan Sesuai Aturan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |16:30 WIB
Ketua PWNU Jatim Diganti, PBNU: Prosesnya Sudah Lama dan Sesuai Aturan
Waketum PBNU Amin Said Husni sebut pergantian Ketua PWNU Jatim prosesnya sudah lama dan sesuai aturan. (Ist)
A
A
A

SURABAYA - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Amin Said Husni mengatakan, pemberhentian Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar merupakan masalah internal organisasi.

“Ini hal biasa. Soal internal organisasi,” kata Amin Said terkait proses pemberhentian KH Marzuki Mustamar.

Menurut Amin, karena bersifat biasa, semua pihak diminta tidak perlu membesar-besarkan masalah ini.

“Jadi jangan dibesar-besarkan, apalagi ini sifatnya internal organisasi. Siapapun, apalagi yang tidak memahami masalahnya tidak perlu ikut berkomentar,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Nahdlatul Ulama PWNU Jatim PBNU
