Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Terapkan Rekayasa Lalin saat Arus Balik Tahun Baru, Berikut Skemanya

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |16:34 WIB
Polisi Terapkan Rekayasa Lalin saat Arus Balik Tahun Baru, Berikut Skemanya
Ilustrasi jalan tol (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polri menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan saat arus balik tahun baru. Pada 1 Januari 2024, rekayasa lalu lintas akan dilakukan mulai pukul 14.00 -24.00 WIB.

One way akan diberlakukan dari KM 188 GT Palimanan Utama sampai dengan KM 72 Tol Cikampek Utama. Kemudian, dilanjutkan dengan contraflow 2 lajur dari KM 72 sampai dengan KM 47.

Kemudian, dari KM 47 sampai dengan KM 36 dilakukan contraflow 1 lajur.

Untuk kendaraan dari Bandung ke arah Cirebon dan Jateng melewati Tol Cisumdawu akan dikeluarkan di Exit Ujung Jaya-Majalengka-Cirebon Palimanan 3.

Kendaraan dari Jakarta yang akan menuju ke Cirebon dan Jateng melewati Tol Jakarta-Cikampek akan keluar di Gate Cikopo KM 72 melewati Purwakarta jalan arteri dan bisa masuk kembali ke Jalur Tol melalui Gate Palimanan 3 atau Plumbon.

Pelaksanaan contraflow atau oneway bersifat situasional sesuai dengan diskresi kepolisian.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/01/338/3100483/sampah-xFQe_large.jpg
Sampah Perayaan Malam Tahun Baru di Jakarta Capai 120 Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/338/3100326/malam_tahun_baru-KiMk_large.jpg
Malam Tahun Baru, Lautan Manusia Padati Bundaran HI Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/337/3100317/prabowo-r7VB_large.jpg
Malam Tahun Baru, Prabowo Tegaskan Sebagian Besar Pejabat Masih Bekerja di Kantor Masing-Masing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/338/3100246/tahun_baru-w3M8_large.jpg
Jelang Tahun Baru, 299 Ribu Kendaraan Terpantau Tinggalkan Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/338/3100105/ilustrasi_polisi_lakukan_penyekatan_jalan-pxKm_large.jpeg
Jelang Perayaan Tahun Baru 2025, Polres Metro Bekasi Sekat 3 Titik Jalur Menuju Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/338/3099959/rekayasa_lalu_lintas-t1qh_large.jpg
Malam Muhasabah di Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan Sisi Utara Jakpus Ditutup!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement