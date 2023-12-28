Polisi Terapkan Rekayasa Lalin saat Arus Balik Tahun Baru, Berikut Skemanya

JAKARTA - Polri menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan saat arus balik tahun baru. Pada 1 Januari 2024, rekayasa lalu lintas akan dilakukan mulai pukul 14.00 -24.00 WIB.

One way akan diberlakukan dari KM 188 GT Palimanan Utama sampai dengan KM 72 Tol Cikampek Utama. Kemudian, dilanjutkan dengan contraflow 2 lajur dari KM 72 sampai dengan KM 47.

Kemudian, dari KM 47 sampai dengan KM 36 dilakukan contraflow 1 lajur.

Untuk kendaraan dari Bandung ke arah Cirebon dan Jateng melewati Tol Cisumdawu akan dikeluarkan di Exit Ujung Jaya-Majalengka-Cirebon Palimanan 3.

Kendaraan dari Jakarta yang akan menuju ke Cirebon dan Jateng melewati Tol Jakarta-Cikampek akan keluar di Gate Cikopo KM 72 melewati Purwakarta jalan arteri dan bisa masuk kembali ke Jalur Tol melalui Gate Palimanan 3 atau Plumbon.

Pelaksanaan contraflow atau oneway bersifat situasional sesuai dengan diskresi kepolisian.

