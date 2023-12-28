Kapolri Beri Pin Emas ke Personel TNI-Polri yang Berantas KKB di Papua

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan penghargaan pin emas kepada personel TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Cartenz 2023.

Pin emas tersebut diberikan kepada prajurit TNI-Polri lantaran dinilai berhasil dalam upaya penegakkan hukum terhadap KKB dan KKP di Papua. Penghargaan Kapolri diberikan kepada 418 Anggota Polri dan 131 prajurit TNI.

"Saya mewakili Bapak Kapolri menyematkan Pin Emas Kapolri kepada personel satgas Operasi Damai Cartenz baik TNI Maupun Polri," kata Wakapolda Papua Brigjen Petrus Patridge Rudolf Renwarin di Lapangan upacara Batalyon B Satbrimob Polda Papua, Timika, Kamis (28/12/2023).

Pin emas Kapolri merupakan bentuk apresiasi Polri kepada seseorang yang dinilai layak untuk menerimanya. Sebab pemberian pin emas Kapolri telah melalui serangkaian tahapan pemilihan sesuai syarat yang ditetapkan.

Terkait pemberian penghargaan, Patridge menilai bahwa personel TNI Polri satgas damai cartenz layak menerimanya

"Saya sebagai Wakapolda Papua tahu persis bagaimana perjuangan rekan-rekan satgas Operasi Damai Cartenz karena saya selalu memonitor laporan, kejadian dan ungkap kasus yang dilakukan Ops Damai Cartenz dalam proses penegakan hukum terhadap KKB,” ujar Patridge.

BACA JUGA: Kapolri Ungkap 146 Orang Jadi Korban 199 Aksi Brutal KKB Selama 2023

Menurut Patridge, sebagai personel yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz, mereka telah memberikan dedikasi dan loyalitas terbaik untuk bangsa dan negara.

“Bagaimanapun juga mereka telah meninggalkan keluarganya selama kurang lebih satu tahun, menghadapi KKB dan berjuang di hutan pedalaman Papua dengan logistik yang terbatas serta menghadapi cuaca dan kontur pegunungan yang cukup ekstrim di Papua ini" ucapnya.

Sepanjang tahun 2023, penegakkan hukum terhadap KKB dan KKP sebanyak 98 kali, sebanyak 33 orang KKB diproses hukum, 19 orang KKB tewas saat kontak tembak, 7 orang KKP diproses hukum, berhasil menyita 32 pucuk senjata api, 1.279 butir amunisi, 25 unit magazen, 107 alat komunikasi, 31 bilah senjata tajam, 334 barang lainnya dan berhasil menduduki/menguasai sebanyak 42 titik markas KKB.