Tanggapi Survei CSIS, Sandiaga Sebut Ganjar-Mahfud Bakal Mampu Menangkan Hati Rakyat

JAKARTA - Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno menanggapi soal hasil survei yang dirilis oleh CSIS tentang elektabilitas capres-cawapres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Menurutnya, Ganjar-Mahfud sejatinya pasangan yang bakal mampu merebut hati dan pikiran masyarakat Indonesia.

"Insya Allah Pak Ganjar dan Prof Mahfud akan mampu memenangkan hati dan pikiran masyarakat Indonesia," ujar Sandiaga Uno pada wartawan, Kamis (28/12/2023).

Menurutnya, survei CSIS yang baru saja dirilis itu, sejatinya survei merupakan alat bantu untuk mengukur apa yang ada di tengah masyarakat. Dia pun berpengalaman jika berbicara tentang survei sebagaimana saat dia mengikuti Pilgub 2017 dan Pilpres 2019 silam.

"Tentunya tim pakar TPN memiliki survei internal yang tak kita publikasikan karena ini tuk membantu mengkalibrasi program kerja kita ke depan," tuturnya.

Menurutnya, saat debat capres-cawapres kemarin digelar, sejatinya terdapat dampak yang sangat baik bagi pasangan Ganjar-Mahfud. Melalui debat tersebut membuat masyarakat Indonesia menerima keduanya dengan baik.

"Ada rebound yang sangat kuat oleh pasangan calon nomor urut 3 pasca debat, terutama berkaitan pasangan paling dekat dengan rakyat kecil, itu yang sangat diterima oleh masyarakat," terangnya.