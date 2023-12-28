Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tanggapi Survei CSIS, Sandiaga Sebut Ganjar-Mahfud Bakal Mampu Menangkan Hati Rakyat

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |19:19 WIB
Tanggapi Survei CSIS, Sandiaga Sebut Ganjar-Mahfud Bakal Mampu Menangkan Hati Rakyat
Sandiaga Uno (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno menanggapi soal hasil survei yang dirilis oleh CSIS tentang elektabilitas capres-cawapres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Menurutnya, Ganjar-Mahfud sejatinya pasangan yang bakal mampu merebut hati dan pikiran masyarakat Indonesia.

"Insya Allah Pak Ganjar dan Prof Mahfud akan mampu memenangkan hati dan pikiran masyarakat Indonesia," ujar Sandiaga Uno pada wartawan, Kamis (28/12/2023).

Menurutnya, survei CSIS yang baru saja dirilis itu, sejatinya survei merupakan alat bantu untuk mengukur apa yang ada di tengah masyarakat. Dia pun berpengalaman jika berbicara tentang survei sebagaimana saat dia mengikuti Pilgub 2017 dan Pilpres 2019 silam.

"Tentunya tim pakar TPN memiliki survei internal yang tak kita publikasikan karena ini tuk membantu mengkalibrasi program kerja kita ke depan," tuturnya.

Menurutnya, saat debat capres-cawapres kemarin digelar, sejatinya terdapat dampak yang sangat baik bagi pasangan Ganjar-Mahfud. Melalui debat tersebut membuat masyarakat Indonesia menerima keduanya dengan baik.

"Ada rebound yang sangat kuat oleh pasangan calon nomor urut 3 pasca debat, terutama berkaitan pasangan paling dekat dengan rakyat kecil, itu yang sangat diterima oleh masyarakat," terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement