HOME NEWS NASIONAL

Yenny Wahid: Ganjar-Mahfud Punya Nilai yang Dianut Gus Dur

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |19:24 WIB
Yenny Wahid: Ganjar-Mahfud Punya Nilai yang Dianut Gus Dur
Yenny Wahid (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid menghadiri podcast yang digelar Sandiaga Uno di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (28/12/2023). Yenny menyebutkan, Capres-Cawapres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD memiliki nilai-nilai sebagaimana dianut Presiden keempat RI , Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

"Pasangan Ganjar-Mahfud ini dekat dengan nilai-nilai yang selama ini dianut Gus Dur," ujar Yenny di lokasi, Kamis.

Menurutnya, salah satu nilai yang diajarkan Gus Dur kala menjadi pemimpin Indonesia merupakan kesetaraan dan tentang partisipasi maryatakat. Gus Dur merupakan orang yang sangat mendengarkan suara masyarakat.

"Gus Dur membuka pintu komunikasi dengan semuanya, semua diterima, mau dia pejabat, rakyat kecil, semua diterima sama dan setara. Nah, saya melihat Pak Ganjar ini karakter kepemimpinannya partisipatoris, artinya melibatkan masyarakat, ada dialog di sana, tidak top down, tidak dari atas masyarakat hanya menerima saja, tidak," tuturnya.

Dia menerangkan, sosok Ganjar sejatinya selalu bertanya pada masyarakat tentang kebutuhannya, semua aspirasi masyarakat pun diperhatikan. Maka itu, dia menilai Ganjar juga bisa melanjutkan apa yang dahulu Gus Dur mulai saat menjadi pemimpin Indonesia.

"Pak Mahfud jelas sebagai kader politikya Gus Dur dahulu menjadi menteri zamannya Gus Dur, diberi amanah oleh Gus Dur untuk mengamankan atau memperbaiki carut marut hukum di Indonesia, tentu dengan sepak terjang dan rekam jejak beliau selama ini beliau orang yang bisa kita titipkan aspirasi tuk menegakan hukun di Indonesia, terutama komitmen tentang pemberantasan korupsi," katanya.

(Arief Setyadi )

      
