Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dukung Ganjar, GMNI Tegaskan Jaga Demokrasi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |19:59 WIB
Dukung Ganjar, GMNI Tegaskan Jaga Demokrasi
Ketua Presidium Persatuan Alumni GMNI Palar Batubara. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Presidium Persatuan Alumni GMNI, Palar Batubara menegaskan, demokrasi yang lahir dari reformasi tak boleh dirusak oleh siapapun. Untuk itu, Palar menyatakan, pihaknya akan melawan pihak yang membangkang konstitusi.

Pernyataan itu disampaikan Palar saat memberi sambutan deklarasi dukungan alumni dan aktivis GMNI kepada pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Gedung Serbaguna GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2023).

"Sejak reformasi, kita sudah menikmati demokratisasi. Kita telah menunggangi demokrasi. Demokrasi ini jangan dirusak oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, siapapun dia, sepanjang orang yang melawan konstitusi harus kita hajar," tutur Palar.

Ia menyatakan, GMNI ingin pemimpin bangsa yang tak terindikasi praktik nepotisme dan dinasti keluarga.

"Yang kita mau adalah pemimpin-pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik di negeri ini, yang begitu tidak ada dinasti, tidak ada dinasti," tutur Palar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement