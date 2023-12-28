Dukung Ganjar, GMNI Tegaskan Jaga Demokrasi

JAKARTA - Ketua Presidium Persatuan Alumni GMNI, Palar Batubara menegaskan, demokrasi yang lahir dari reformasi tak boleh dirusak oleh siapapun. Untuk itu, Palar menyatakan, pihaknya akan melawan pihak yang membangkang konstitusi.

Pernyataan itu disampaikan Palar saat memberi sambutan deklarasi dukungan alumni dan aktivis GMNI kepada pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Gedung Serbaguna GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2023).

"Sejak reformasi, kita sudah menikmati demokratisasi. Kita telah menunggangi demokrasi. Demokrasi ini jangan dirusak oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, siapapun dia, sepanjang orang yang melawan konstitusi harus kita hajar," tutur Palar.

Ia menyatakan, GMNI ingin pemimpin bangsa yang tak terindikasi praktik nepotisme dan dinasti keluarga.

"Yang kita mau adalah pemimpin-pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik di negeri ini, yang begitu tidak ada dinasti, tidak ada dinasti," tutur Palar.