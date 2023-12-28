Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rotasi Polri: Brigjen Ahmad Ramadhan Jadi Wakapolda Lampung, Kombes Ade Ary Kabid Humas Polda Metro

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |19:40 WIB
Rotasi Polri: Brigjen Ahmad Ramadhan Jadi Wakapolda Lampung, Kombes Ade Ary Kabid Humas Polda Metro
Rotasi Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan jabat Wakapolda Lampung. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi sejumlah internal Polri. Di antaranya, posisi Wakapolda Lampung dan Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Hal itu tertuang dalam surat telegram Nomor: ST/2864/XII/KEP./2023 per tanggal, 28 Agustus 2023.

Sebagaimana termaktub dalam telegram itu, Wakapolda Lampung nantinya diisi Brigjen Ahmad Ramadhan yang saat ini menjabat sebagai Karo Penmas Divisi Humas Polri.

Sementara itu, posisi Kabid Humas Polda Metro Jaya ke depannya akan diisi Kombes Ade Ary Syam Indradi. Ade Ary sekarang menduduki posisi Kapolres Metro Jakarta Selatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175734/korlantas_polri-aCxw_large.jpg
Kakorlantas Ungkap Denda Tilang Kini Bisa Digunakan Kejagung dan MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175038/andreas_hugo-wxil_large.jpg
Reformasi Polri Diukur dari Perlindungan HAM dan Kepastian Hukum, Bukan Retorika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174928/polri-1eOq_large.jpg
4 Pati Polri Naik Pangkat Jadi Komjen, Ada Dankorbrimob hingga Sekjen Kementerian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174658/polri-uEtF_large.jpg
Kerahkan 3.572 Personel Gabungan, Polri Pastikan Event MotoGP Mandalika 2025 Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174630/polri-Y83A_large.jpg
Prabowo Bakal Bentuk Komite Reformasi Polri, Lemkapi: Kami Sambut Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/338/3173182/polri-jpQM_large.jpg
Profil Kombes Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Penangkap Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement