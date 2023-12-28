Rotasi Polri: Brigjen Ahmad Ramadhan Jadi Wakapolda Lampung, Kombes Ade Ary Kabid Humas Polda Metro

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi sejumlah internal Polri. Di antaranya, posisi Wakapolda Lampung dan Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Hal itu tertuang dalam surat telegram Nomor: ST/2864/XII/KEP./2023 per tanggal, 28 Agustus 2023.

Sebagaimana termaktub dalam telegram itu, Wakapolda Lampung nantinya diisi Brigjen Ahmad Ramadhan yang saat ini menjabat sebagai Karo Penmas Divisi Humas Polri.

Sementara itu, posisi Kabid Humas Polda Metro Jaya ke depannya akan diisi Kombes Ade Ary Syam Indradi. Ade Ary sekarang menduduki posisi Kapolres Metro Jakarta Selatan.