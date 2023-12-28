Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Rotasi Kapolres Metro Jaksel dan Jaktim

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |19:45 WIB
Kapolri Rotasi Kapolres Metro Jaksel dan Jaktim
Kapolri rotasi Kapolres Metro Jaksel dan Jaktim. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi pada jabatan Kapolres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) dan Jakarta Timur (Jaktim).

Hal itu tertuang dalam surat telegram Nomor: ST/2864/XII/KEP./2023 per tanggal, 28 Agustus 2023, yang ditandatangani As SDM Polri Irjen Dedi Prasetyo atas nama Kapolri.

Posisi Kapolres Metro Jakarta Selatan nantinya bakal diisi oleh Kombes Ade Rahmat Idnal, yang menggantikan Kombes Ade Ary Syam.

Kombes Ade Ary Syam ke depannya bakal mengisi jabatan Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Halaman:
1 2
      
