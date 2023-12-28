Kapolri Rotasi Kapolres Metro Jaksel dan Jaktim

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi pada jabatan Kapolres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) dan Jakarta Timur (Jaktim).

Hal itu tertuang dalam surat telegram Nomor: ST/2864/XII/KEP./2023 per tanggal, 28 Agustus 2023, yang ditandatangani As SDM Polri Irjen Dedi Prasetyo atas nama Kapolri.

Posisi Kapolres Metro Jakarta Selatan nantinya bakal diisi oleh Kombes Ade Rahmat Idnal, yang menggantikan Kombes Ade Ary Syam.

Kombes Ade Ary Syam ke depannya bakal mengisi jabatan Kabid Humas Polda Metro Jaya.