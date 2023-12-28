Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Singgung soal Pupuk, Ganjar Bertekad Jalankan Pemerintahan Tak Sekadar Bicara dan Visual Menarik

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |19:59 WIB
Ganjar Pranowo (Foto: Achmad Al Fiqri)
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo bertekad akan menjalankan pemerintahan yang jujur dan transparan terhadap persoalan yang terjadi. Ia tak ingin menjalankan roda pemerintahan dengan menampilkan statement atau pernyataan dan visual menarik untuk menutup masalah dari publik.

Hal itu disampaikan Ganjar saat pidato di acara deklarasi alumni dan aktivis GMNI di Gedung Serbaguna GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2023).

Di hadapan para alumni dan aktivis GMNI, Ganjar mengajak untuk kritis terhadap jargon-jargon, program kerja dan gimmik politik yang mengemuka ke ruang publik.

"Karena di balik politik yang besar, di balik debat yang ditonton, tepuk tangan yang sangat meriah, sebenarnya ada tanggung jawab moral kita untuk melakukan pendidikan politik kepada rakyat," terang Ganjar.

Untuk itu, Ganjar berseru untuk tidak membohongi rakyat. Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD ini pun menyinggung terkait persoalan pupuk yang disinggung oleh Capres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto saat debat perdana.

"Dalam satu perdebatan, Pak Ganjar, 'bagaimana saudara mau ngatur wong Anda di Jawa Tengah saja pupuk langka.' Sepertinya bapak pikniknya kurang jauh," tutur Ganjar sambil menirukan percakapan dalam debat.

"Saya ke Papua, mereka teriak yang sama, saya ke Sumatera, 'sudah enggak apa-apa gak usah ada subsidi lagi buat pupuk, yang penting pupuknya ada," tambah Ganjar menirukan percakapan warga.

