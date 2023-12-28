Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Didukung Alumni GMNI, Ganjar Kembali Tegaskan Siap Bergerak Bersama Rakyat

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |20:04 WIB
Didukung Alumni GMNI, Ganjar Kembali Tegaskan Siap Bergerak Bersama Rakyat
Didukung GMNI, Ganjar kembali tegaskan siap bergerak bersama rakyat. (Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Ikatan keluarga besar alumni dan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyatakan dukungan kepada calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) nomor Urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pembacaan deklarasi dilakukan oleh Ketua Presidium Persatuan Alumni GMNI, Palar Batubara, di hadapan Ganjar Pranowo dalam acara eksponen alumni dan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) bertajuk ‘Mandat Rakyat untuk Ganjar-Mahfud’ di Gedung Serbaguna GBK, Senayan, Jakarta, Kamis (28/12/2023).

“Eksponen dan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia adalah para pejuang pemikir dan pemikir pejuang yang siap mendukung dan mengawal kemenangan Ganjar Pranowo sebagai saudara seperjuangan dengan Mahfud MD untuk menjadi presiden dan wakil presiden RI tahun 2024," kata Palar Batubara, dalam keterangannya.

Sementara itu, Eksponen alumni dan aktivis GMNI, Siswono Yudo Husodo mengatakan, pihaknya mendukung pasangan Ganjar-Mahfud dikarenakan memiliki latar belakang yang lebih menjanjikan ketimbang pasangan lainnya.

“Ganjar-Mahfud, satu-satunya pasangan calon yang mempunyai pengalaman di tiga cabang kekuasaan negara,” kata Siswono Yudo.

Latar belakang itulah membuat para eksponen keluarga besar alumni dan aktivis GMNI semakin yakin dengan Ganjar-Mahfud untuk memimpin Indonesia.

“Tapi nyatanya, dari calon yang ada Ganjar-Mahfud terbaik dilihat dari segala aspeknya,” ucap Siswono.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement