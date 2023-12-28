Didukung Alumni GMNI, Ganjar Kembali Tegaskan Siap Bergerak Bersama Rakyat

Didukung GMNI, Ganjar kembali tegaskan siap bergerak bersama rakyat. (Ist)

JAKARTA - Ikatan keluarga besar alumni dan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyatakan dukungan kepada calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) nomor Urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pembacaan deklarasi dilakukan oleh Ketua Presidium Persatuan Alumni GMNI, Palar Batubara, di hadapan Ganjar Pranowo dalam acara eksponen alumni dan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) bertajuk ‘Mandat Rakyat untuk Ganjar-Mahfud’ di Gedung Serbaguna GBK, Senayan, Jakarta, Kamis (28/12/2023).

“Eksponen dan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia adalah para pejuang pemikir dan pemikir pejuang yang siap mendukung dan mengawal kemenangan Ganjar Pranowo sebagai saudara seperjuangan dengan Mahfud MD untuk menjadi presiden dan wakil presiden RI tahun 2024," kata Palar Batubara, dalam keterangannya.

Sementara itu, Eksponen alumni dan aktivis GMNI, Siswono Yudo Husodo mengatakan, pihaknya mendukung pasangan Ganjar-Mahfud dikarenakan memiliki latar belakang yang lebih menjanjikan ketimbang pasangan lainnya.

“Ganjar-Mahfud, satu-satunya pasangan calon yang mempunyai pengalaman di tiga cabang kekuasaan negara,” kata Siswono Yudo.

Latar belakang itulah membuat para eksponen keluarga besar alumni dan aktivis GMNI semakin yakin dengan Ganjar-Mahfud untuk memimpin Indonesia.

“Tapi nyatanya, dari calon yang ada Ganjar-Mahfud terbaik dilihat dari segala aspeknya,” ucap Siswono.