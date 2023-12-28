TPN Yakin Masyarakat Indonesia Jatuhkan Pilihan ke Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno menyebutkan, dalam waktu 45 hari ke depan, pihaknya bakal terus berjuang memenangkan pasangan yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD hingga Pemilu 2024. Diyakini, masyarakat bakal menjatuhkan pilihannya ke Ganjar-Mahfud.

"Kita harapkan 45 hari depan kita akan mampu membantu masyarakat tuk menjatuhkan pilihan ke Pak Ganjar dan Prof Mahfud," ujar Sandiaga pada wartawan, Kamis (28/12/2023).

Sandiaga baru saja bertemu dan berdiskusi dengan putri Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid tentang nilai-nilai yang diajarkan Gus Dur. Sejatinya, nilai-nilai itu merupakan nilai yang juga diperjuangkan pasangan Ganjar-Mahfud.