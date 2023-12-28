Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TPN Yakin Masyarakat Indonesia Jatuhkan Pilihan ke Ganjar-Mahfud

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |20:05 WIB
TPN Yakin Masyarakat Indonesia Jatuhkan Pilihan ke Ganjar-Mahfud
Sandiaga Uno (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno menyebutkan, dalam waktu 45 hari ke depan, pihaknya bakal terus berjuang memenangkan pasangan yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD hingga Pemilu 2024. Diyakini, masyarakat bakal menjatuhkan pilihannya ke Ganjar-Mahfud.

"Kita harapkan 45 hari depan kita akan mampu membantu masyarakat tuk menjatuhkan pilihan ke Pak Ganjar dan Prof Mahfud," ujar Sandiaga pada wartawan, Kamis (28/12/2023).

Sandiaga baru saja bertemu dan berdiskusi dengan putri Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid tentang nilai-nilai yang diajarkan Gus Dur. Sejatinya, nilai-nilai itu merupakan nilai yang juga diperjuangkan pasangan Ganjar-Mahfud.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement