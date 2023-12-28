Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Didukung GMNI, Ganjar Tak Janjikan Kursi Komisaris dan Kabinet

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |20:13 WIB
Didukung GMNI, Ganjar Tak Janjikan Kursi Komisaris dan Kabinet
Di depan GMNI, Ganjar tegaskan tak bisa janjikan kursi komisaris dan kabinet. (Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, berharap dukungan dari para eksponen alumni dan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) diberikan secara ikhlas kepada dirinya dan Mahfud MD di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam sambutannya di acara eksponen Alumni-Aktivis GMNI Sarasehan Nasional sebagai Pejuang-Pemikir, Pemikir-Pejuang menyongsong Pileg-Pilpres 2024, di Gedung Serbaguna GBK, Senayan, Jakarta, Kamis (28/12/2023).

"Saya berharap betul yang hadir hari ini adalah relawan sejati. Saya harapkan betul ketika kemenangan itu terjadi Anda percaya kepada kami," kata Ganjar.

Oleh karena itu, ia berharap dukungan agar dirinya bersama Mahfud MD didasari dengan keikhlasan. Pasalnya, Ganjar mengaku tak bisa menjanjikan kursi komisaris dan kursi di kabinet kepada relawan pendukungnya jika memenangi Pilpres 2024.

"Mohon maaf barisan depan, belakang, kiri, kanan mungkin tidak akan menjadi komisaris. Mohon maaf Anda bekerja luar biasa suara Anda banyak, tapi Anda mungkin tidak akan masuk di kabinet," ujarnya.

Ia mengatakan, dirinya menjadi capres lantaran adanya panggilan sejarah.

"Bapak ibu, saya sampaikan ini karena hari ini saya coba merasakan ya Allah apakah ini panggilan sejarah buat saya? Ya mudahkan berikan petunjuk-Mu. Jika tidak berikanlah yang terbaik dan insya Allah pertemuan itu adalah pertemuan yang terbaik, merdeka," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
