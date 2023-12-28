Kombes Trunoyudo Wisnu Jabat Karo Penmas Humas Polri, Bakal Sandang Brigjen

JAKARTA - Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko dirotasi menjadi Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri.

Hal itu tertuang dalam surat telegram Nomor: ST/2864/XII/KEP./2023 per tanggal, 28 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Dedi Prasetyo atas nama Kapolri.

Dengan dirotasi ke jabatan tersebut, Kombes Trunoyudo nantinya menyandang sebagai jenderal bintang satu atau Brigjen.

Kombes Trunoyudo menggantikan Brigjen Ahmad Ramadhan yang dipromosikan menjadi Wakapolda Lampung.

Masih dalam telegram itu, posisi Kapolres Metro Jakarta Selatan nantinya diisi Kombes Ade Rahmat Idnal, yang menggantikan Kombes Ade Ary Syam.

Kombes Ade Ary Syam ke depannya bakal mengisi jabatan Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Sementara Kapolres Metro Jakarta Timur nantinya dijabat oleh Kombes Nicolas Ary Lilipaly, menggantikan Kombes Leonardus Simarmata.